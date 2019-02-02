Скандал в Якутии: Не нужно искать национальные конфликты там, где их нет

Якутск, , 13:42 — REGNUM Вышедший на федеральный уровень конфликт между родителями русскоговорящих и сахаязычных детей исходит из общей для всех жителей Якутска проблемы: мест в школах города катастрофически не хватает. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Неожиданно ситуация вокруг школы «Айыы Кыhата» («Божественная кузница», то есть место для творчества) у нас в Якутске вышла на федеральный уровень — сейчас услышал новость об этом по «Эху Москвы». И, честно говоря, мне не понравилось то, что я услышал, — делится своими размышлениями в соцсетях Федот Тумусов. — Получается, будто в Якутии есть национальный конфликт: в школу, где изучают якутский язык, якобы не принимают не говорящих по-якутски детей. На самом же деле, сейчас все обстоит иначе, и такая интерпретация не учитывает реального положения дел».

Депутат объяснил, что в Якутске ещё с советских времен не хватает школ, и особенно — национальных, поэтому родители сами объединялись, и, в частности, именно так и создали «Айыы Кыhата». Сначала школа размещалась в бывшем Дворце пионеров, а потом власти пошли навстречу и построили здание в новом, 203-м, микрорайоне.

«Но вот тут и возникла заминка: школ должно было быть две — национальная и обычная, все по нормативам. Однако обычную обещают построить только к 2020 году, а детям нужно учиться рядом с домом уже сейчас, причем и исключительно русскоязычным — тоже. Но в национальной школе трудно было обеспечить полноценный учебный процесс сразу на двух языках: ведь русскоязычным детям якутский мог быть не нужен», — поясняет Федот Тумусов.

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Он обратил внимание на то, что конфликт уже решён, и в «Айыы Кыhата» будут созданы русскоязычные классы — по мере возможности и исходя из вместимости учебного заведения.

«Так что не нужно искать национальных конфликтов там, где их нет. Конфликт здесь, к сожалению, типичен для всей страны: речь идет о нехватке мест в школах, что связано с демографической ямой прошедших десятилетий. И нужно решать как раз эту проблему, а не придумывать другие», — подчеркнул Федот Тумусов.

Его версия о том, что истинная причина конфликта — нехватка мест в школах города в целом, комментируя скандал в соцсетях, подтверждают и сами родители. По их словам, они пытались обращаться в расположенные рядом с 203-м микрорайоном школы, но и туда из-за переполненности трудно попасть.

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О том, что ситуация с нехваткой мест в образовательных учреждениях стоит остро не только в новом микрорайоне, но и в большинстве школ города, напоминают и в мэрии Якутска. По словам заместителя главы города по социальным вопросам Натальи Степановой, для создания дополнительных классов в 203-м микрорайоне будут приняты меры.

«Каждый родитель, с учётом мнения ребенка, имеет право выбора языка обучения. Мы на сегодняшний день, понимая потребности населения, рассматриваем вариант размещения дополнительных классов для детей 203-го микрорайона в новом здании Детской школы искусств», — сказала Наталья Степанова.

В соцсетях родители уже заявили, что этот вариант их не устраивает.

В школу «Айыы Кыһата» примут 90 первоклассников, будут сформированы три комплект-класса. По словам директора школы Лидии Шамаевой, при достаточном количестве заявлений здесь будет создан класс для учеников, родители которых выбрали для них обучение на русском языке. Вторую школа на 360 мест обещают построить к концу 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители 203-го микрорайона Якутска не могут поделить между собой единственную школу. Представители народа саха считают, что учебное заведение «Айыы Кыhата» должно быть национальным и с преподаванием на якутском языке, а родители русскоязычных детей жалуются, что других школ в микрорайоне нет.