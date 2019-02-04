Праздновать или мечтать о сдаче? Как отмечать снятие блокады Ленинград

Москва, , 04:17 — REGNUM Обсуждение трагедии и подвига ленинградцев подняло вопрос о празднике — можно ли праздновать, вспоминая героизм военных и гражданских защитников блокадного Ленинграда, или стоит «только скорбить»? Праздновать необходимо, считает автор Платон Беседин, и в своей статье объясняет, почему.

Те, кто по недоумию или со злым умыслом пытаются проповедовать идею о том, что «надо было сдаваться ради сохранения жизней», не понимают или стараются убить понимание того, кто же осаждал Ленинград. Фашисты планировали полное уничтожение города вместе с его населением, и там, где им удалось оккупировать территорию СССР, они неоднократно доказали способность к выполнению своих угроз.

Праздновать окончание блокады необходимо — только вопрос, как это делать. Фанфарная глупость, так же, как предательская «скорбь по несдаче», одинаково недопустимы в день, посвященный снятию блокады, когда нужно чествовать тех, кто вынес все испытания и отстоял город и страну от нашествия абсолютного зла.

Читайте статью Блокада после Блокады: почему мы страшимся своих побед?и другие публикации Платона Беседина о российском обществе.