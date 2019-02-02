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Правительство Индии выделит на защиту коров 7,5 млрд рупий

Общество

Правительство комиссию по защите священного животного

Правительство Индии выделит на защиту коров 7,5 млрд рупий
David Turner
Корова в Индии

Нью-Дели, 2 февраля 2019, 14:50 — REGNUM  Новый «временный» бюджет, представленный министром финансов Индии Пиюшем Гоялом, предусматривает выделение крупных сумм на защиту коров.

По сообщению индийского новостного агентства «Амар Уджала», в проекте бюджета говорится о специальной программе «Камдхену», направленной на защиту коров, которые в индуизме считаются священными животными.

В рамках программы будет создана комиссия «Камдхену», которая займётся разработкой конкретных шагов для защиты коров на всей территории Индии. Сообщается, что на нужды программы в бюджете выделено 7,5 миллиардов рупий (7 миллиардов рублей). Программа по защите коров вводится параллельно с увеличением расходов на размножение домашних животных, а также на рыбоводство.

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Зарубежная хроника
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