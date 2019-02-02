Суббота, 2 Февраля 2019 года
14:25:17 МСК

ЮНЕСКО включила колумбийский Медельин в Сеть обучающихся городов – 2019

Общество

Четвёртая конференция обучающихся городов ЮНЕСКО пройдёт в Медельине уже в октябре этого года

ЮНЕСКО включила колумбийский Медельин в Сеть обучающихся городов – 2019
Ivan Erre Jota
Медельин

Богота, 2 февраля 2019, 14:10 — REGNUM  В список «Обучающихся городов Юнеско — 2019» включён колумбийский город Медельин. По сообщению колумбийского агентства El Colombiano, об этом объявили мэр города Федерико Гутьеррес и министр образования Колумбии Мария Виктория Ангуло.

«Тот факт, что Медельин — один из этих десяти городов [включённых в Сеть обучающихся городов ЮНЕСКО], является для нас предметом большой гордости и мотивацией для дальнейшей работы, поскольку ещё предстоит многое сделать», — заявил мэр, отметив при этом, что в Медельине коэффициент отсева учащихся за 3 года сократился с 3,4 до 2,9.

Гутьеррес также упомянул, что за 2016−2019 гг. в городских учебных заведениях восстановились 5 560 учащихся, ранее бросивших обучение.

В свою очередь, министр культуры заверила, что в городе вот-вот откроют свои двери 13 новых колледжей.

В начале октября этого года Медельин примет Четвёртую конференцию обучающихся городов ЮНЕСКО.

По определению ЮНЕСКО, обучающийся город:

• эффективно мобилизует в каждом секторе свои ресурсы для содействия инклюзивному обучению, начиная от базового и кончая высшим образованием; • возрождает обучение в семьях и общинах;

• содействует рабочей подготовке и обучению на рабочем месте;

• расширяет использование современных образовательных технологий;

• повышает качество обучения;

• содействует формированию культуры обучения на протяжении всей жизни.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить