В Мексике преподаватели Университета им. Бенито Хуареса начали забастовку

Мехико, , 16:37 — REGNUM 1 февраля Профсоюз работников и служащих Автономного университета штат Оахака им. Бенито Хуареса начал забастовку. Без учебных занятий остались более 26 тыс. студентов.

По сообщению мексиканского агентства Televisa, объявившие забастовку преподаватели не достигли соглашения с ректоратом университета, поэтому 1 февраля, как только часы пробили полночь, они развернули красно-чёрные стяги, с требованием пересмотреть трудовой договор, по периметру территории университета и заблокировали входы во все здания вуза.

Бастующие потребовали повышения зарплаты на 20% и увеличения размера пособий, в частности выплаты 2-процентной надбавки, которую, как уверяют участники забастовки, им удержали из зарплаты. Всего список требований, выдвинутых профсоюзом ректорату, включает 70 пунктов.

Вскоре после начала акции протеста руководство вуза потребовало от протестующих членов профсоюза вернуться к переговорам, чтобы избежать негативных последствий, с которыми рискуют столкнуться тысячи студентов в результате прерывания учебного процесса.

Однако на данный момент соглашения между руководством вуза и университетским профсоюзом достичь не удалось.