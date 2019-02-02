В Токио отпраздновали старт свободной торговли между Японией и ЕС

Токио, , 12:50 — REGNUM 1 февраля вступило в силу соглашение об экономическом партнерстве между Европейским Союзом и Японией (EPA). В честь этого, в центре Токио, где находится представительство ЕС в Японии, прошла церемония. В ней приняли участие японские официальные лица и послы стран-членов ЕС. Представители ЕС и Японии отметили не только создание ЗСТ, охватывающей до трети мировой экономики, но и укрепление дружественных отношений.

По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», в праздновании принял участие и министр экономического восстановления Японии Тосимицу Мотэги. «Япония и Европейский союз — это 30% мирового ВВП. Мы покажем миру преимущества свободной торговли», — заявил министр.

Договору между ЕС и Японией предшествовали пять лет переговоров. Он был подписан в июле 2018 года и подразумевает взаимную отмену тарифов на 99% японских товаров и 94% европейских.