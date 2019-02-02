Политика стала основной причиной насилия в Бангладеш

Дакка, , 12:33 — REGNUM Организация «Bangladesh peace observators», участвующая в проекте «Партнерство за толерантную и инклюзивную Бангладеш», созданном в рамках Программы развития ООН, опубликовала доклад «Ситуация со стабильностью — 2018», в котором дан развернутый анализ причинам разнообразных актов насилия в стране. Об этом сообщает информационное агентство «Протхом Ало».

Согласно опубликованному докладу, в прошлом году политика стала наиболее распространенной причиной актов насилия в стране. По определению самой организации, актом политического насилия считается акт, с которым связаны представители какой-либо политической партии. Из 2110 происшествий в 2018 г. 1093 связаны с политикой.

Другими распространенными причинами являются насилие против женщин (803 акта), терроризм (134 акта), насилие против меньшинств (80 актов). Напомним, что 30 декабря 2018 г. в Бангладеш прошли всеобщие парламентские выборы.