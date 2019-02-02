«Омбудсмен полиции» опроверг факт подачи жалобы на «Профсоюз полиции»

Москва, , 19:25 — REGNUM Руководитель паблика «Омбудсмен полиции» социальной сети «ВКонтакте» опроверг информацию о своей причастности к подаче жалобы за сбор денежных средств на сообщество «Профсоюз полиции».

Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, версия о том, что он находился в Санкт-Петербурге для подачи жалобы на действия сообщества по сбору денежных средств, показавшийся подозрительной сотрудникам «ВКонтакте», не соответствует действительности. В городе глава «Омбудсмена полиции» находился для участия в судебном процессе по другому делу.

«Жалобу подать можно через интернет, при желании. И ВКонтакте такую возможность предоставляет. Другой вопрос, что я не рассматриваю его («Профсоюз полиции» — прим. редакции) как серьёзного конкурента, и мне это делать без надобности», — отметил администратор паблика.

Он также напомнил, что у «ВКонтакте» есть определённые требования по сбору денежных средств: наличие подтверждающих документов и ведение финансовой отчётности. В связи с этим тот факт, что председатель «Профсоюза полиции», крупной правозащитной организации, данных правил не знал и собирал деньги «под честное слово» выглядит странным.

«Естественно, что это расценили как мошенничество. Тот факт, что документы сгорели на пожаре, является откровенной ложью либо неверным пониманием ситуации в целом, так как в этом случае подтверждающими документами будет являться справка о пожаре. Она не может сгореть, если не было второго пожара после первого», — убеждён администратор «Омбудсмена полиции».

Он также заявил, что в 2016 году председатель «Профсоюза полиции» был лишен прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения, после чего уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В доказательство своих слов он привёл соответствующее решение суда.

«Серьезное портфолио для профсоюзного лидера. В свете этого обвинение нас в том, что мы на своей площадке употребляем нецензурную брань выглядят, мягко говоря, нелепо», — заключил руководитель «Омбудсмена полиции».

Напомним, администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала паблик «Профсоюз полиции». Со слов администрации сообщества, на паблик поступила жалоба о сборах денежных средств на благотворительность, показавшаяся сомнительной представителям социальной сети.

Затребованные документы в своё оправдание профсоюз предоставить не смог, так как, по их словам, они сгорели вследствие пожара.

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