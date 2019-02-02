В России зафиксировали рост спроса на цифровые ТВ-приставки

Москва, , 11:10 — REGNUM Уровень спроса на приставки для цифрового телевидения в России вырос в 2,5 раза в четвёртом квартале 2018 года. Об этом сообщает Retail.ru.

Представитель российской сети магазинов «Ситилинк» Егор Панин рассказал, что рост спроса на ТВ-приставки, необходимые для перехода на цифровое телевещание, начался уже в июне 2018 года. Наибольшего роста спрос достиг в четвёртом квартале года, за этот период было продано в 2,5 раза больше ТВ-приставок, чем за аналогичный период 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в России было завершено формирование сети цифрового телерадиовещания. Согласно плану Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, поэтапное отключение аналогового телевещания начнётся в первой половине 2019 года.