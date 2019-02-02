Большинство американцев продолжают считать, что иммигранты укрепляют США

Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Как и в последние годы, большинство американцев говорят, что иммигранты укрепляют страну своим трудом и талантами, сообщает на своем официальном сайте исследовательский центр Pew.

Если 62% придерживаются позитивного взгляда на этот вопрос, то только 28% говорят, что иммигранты являются бременем для страны, потому что они забирают у местных жителей работу, жилье и здравоохранение. Согласно новому опросу Pew, эти взгляды мало изменились за последние несколько лет, но сильно отличаются от того, что было четверть века назад. В 1994 году отношение было почти противоположным: тогда 63% американцев считали, что иммигранты обременяют страну, а 31% — что укрепляют ее.

Республиканцы и демократы никогда не были так далеки друг от друга в своих взглядах на иммигрантов, как в настоящее время. Демократы и те, кто склоняется к Демократической партии, в подавляющем большинстве говорят, что иммигранты являются силой для нации (83%); среди республиканцев так думают 38%, в то время как почти половина (49%) говорят, что иммигранты — это бремя.

В опросе приняли участие 1505 человек.

По оценкам, в 2016 году в США проживало 45,1 миллиона иммигрантов, что составляет 13,9% населения страны. Большинство (76%) находятся в стране легально.