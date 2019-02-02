Бюст геройски погибшему в Сирии летчику Филипову открыли в Приморском крае

Владивосток, , 07:53 — REGNUM В Приморском крае на территории базы авиационного полка в Черниговке военные установили бюст летчику Роману Филипову, который погиб в Сирийской Арабской Республике в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Летчик майор Филипов 3 февраля 2018 года совершал облет зоны деэскалации Иблиб в Сирийской Арабской Республике на штурмовике Су-25. Самолет был сбит террористами из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Филипов до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию о том, что его Су-25 подбит ракетой. Затем майор Филипов катапультировался и приземлился в контролируемом террористами районе недалеко от населенного пункта Телль-Дебес.

До последних минут жизни Филипов вел неравный бой с окружившими его террористами. Когда расстояние до террористов, обложивших позицию Филипова со всех сторон, сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый майор подорвал себя гранатой.

У майора Филипова осталась жена и дочь.

На территории штурмового авиационного полка, в котором служил Филипов, 2 февраля состоялась церемония открытия бюста летчика. Военнослужащие возложили к постаменту венки и цветы. Состоялся траурный митинг. Военные прошли торжественным маршем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года бюст Филипова был установлен у школы №85 в Воронеже, в которой он учился. Также бюст Филипова был установлен на территории краснодарского высшего военного авиационного училища им. Серова, которое летчик окончил.