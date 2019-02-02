Советский диктор Евгений Суслов умер в возрасте 81 года

Москва, , 07:28 — REGNUM Диктор советского Центрального телевидения, ведущий информационной программы «Время» и передачи «Голубой огонек», заслуженный артист РСФСР Евгений Суслов скончался в возрасте 81 года. Об этом накануне, 1 февраля, сообщила диктор и телеведущая Алла Данько.

«Сегодня умер Евгений Суслов — диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР. Скорбим», — написала Алла Данько на своей странице в социальной сети Facebook.

Она отметила, что в последние годы Суслов тяжело болел. Также Данько сообщила, что отпевание усопшего состоится 4 февраля в Елоховском соборе Москвы.

Евгений Суслов родился 10 октября 1937 года. После окончания школы поступил в Бауманский институт, но не окончил его. В 1962 году прошел по конкурсу отбор в отдел дикторов Центрального телевидения. Следующие 30 лет жизни он проработал на Центральном телевидении.

Суслов работал в программе «Время», был телекомментатором на военных парадах и праздничных демонстрациях СССР. Также Суслов вел «Голубые огоньки» и ряд других телепередач.