Более 1,2 млн российских туристов посетили Испанию в 2018 году

Мадрид, , 05:07 — REGNUM За 2018 год в Испании побывали 82,8 миллиона иностранных туристов, из которых более 1,2 миллиона — граждане России. Об этом сообщает Национальный институт статистики Испании (INE).

Отмечается, что за прошедший год поток иностранных туристов увеличился всего на 1,1%. При этом российских туристов в 2018 году посетило Испанию больше на шесть процентов, чем в 2017 году. Самым популярным регионом Испании среди туристов стала Каталония — ее посетили 23,1% иностранных туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года Ассоциация туроператоров России (АТОР) подвела итоги года и назвала самые популярные туристические направления у жителей России. Безоговорочным лидером этого рейтинга стала Турция, на которую приходится каждая пятая поездка российских граждан за рубеж. В десятку лидеров также попали Италия, Испания, Греция, Кипр, ОАЭ, Франция и Тунис.

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