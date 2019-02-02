В Британском музее появился экспонат авторства Бэнкси

Лондон, , 04:38 — REGNUM В коллекцию Британского музея в Лондоне вошла фальшивая банкнота в 10 фунтов стерлингов, нарисованная художником Бэнкси, сообщает газета The Guardian.

На банкноте изображена британская принцесса Диана, погибшая в результате автомобильной аварии в 1997 году. Эта работа Бэнкси была создана в 2004 году и называется Di-face Tenner.

Куратор выставок Британского музея Том Хокенхалл заявил, что пытался заполучить оригинал этой работы на протяжении долгих лет. По его словам, сам Бэнкси распространял и копии этой купюры, а способа проверить ее на «подлинность» — не существует.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января граффити уличного художника Бэнкси, нарисованное на гараже в городе Порт-Толботе, было продано за крупную сумму Джону Брандлеру из Brandler Galleries. Покупатель отметил, что уже имеет в своей коллекции несколько работ художника.

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