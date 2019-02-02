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В США пока освободили российскую актрису Усок

Общество

Заседание суда по делу Усок состоялось 1 февраля

Вашингтон, 2 февраля 2019, 02:06 — REGNUM  Российская актриса Ирина Усок, задержанная в Нью-Йорке, освобождена до следующего судебного заседания, сообщили в пресс-службе генконсульства России.

Заседание суда по делу Усок состоялось 1 февраля. Российскую гражданку решено освободить из-под стражи до следующего заседания по ее делу, запланированному на 20 марта 2019 г.

Напомним, Усок задержали 18 января 2019 г. в международном аэропорту Нью-Йорка. По данным генконсульства РФ в Нью-Йорке, это произошло «из-за дочери».

Гражданке России предъявлено обвинение в том, что она вывезла из Штатов дочь, не уведомив об этом ее биологического отца. У ребенка двойное гражданство. Усок грозит несколько лет тюрьмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Актрису из РФ Ирину Усок задержали в США из-за претензий отца её дочери

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