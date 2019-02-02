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В Татарии запускают проект обучения на трёх языках

Общество

Первый образовательный центр такого типа будет открыт в Казани в 2019 году

Казань, 2 февраля 2019, 01:54 — REGNUM  В Татарии запускается проект дошкольного и среднего образования, которое будет вестись на трех языках — русском, татарском и английском. Первый образовательный центр такого типа будет открыт в Казани в 2019 году, заявил госсоветник Татарии Минтимер Шаймиев.

По его словам, это совместный проект фонда «Возрождение», Министерства просвещения РФ и министерства образования Татарии. Согласно проекту, будет создан общеобразовательный комплекс, состоящий из школы, детского сада, интерната и детского лагеря, где будет вестись обучение на трех языках. Предполагается, что в первом таком образовательном центре в Казани, который будет создан на базе школы № 165, будут учиться около 2,4 тысяч детей.

Шаймиев отметил, что цель такого проекта — формирование разносторонних личностей с общечеловеческими ценностями и гуманистическими установками. Обучение на английском языке должно дать учащимся конкурентное преимущество в условиях глобализации.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон об изучении родных языков. Проект закона вызывал широкую критику со стороны национальных республик, так как вводил принцип добровольности при изучении родных языков. В августе 2018 года закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

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Русский язык в школах Татарии и Башкирии
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