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Британский комик Джереми Харди скончался на 58-м году жизни

Общество

Он умер от онкологического заболевания

Лондон, 2 февраля 2019, 01:34 — REGNUM  В Великобритании скончался британский комик и писатель Джереми Харди в возрасте 57 лет, сообщает BBC.

Сообщается, что причиной смерти Харди было онкологическое заболевание. В последние минуты жизни рядом с ним находились жена и дочь. Его семье уже высказал соболезнования глава Лейбористской партии Джереми Корбин, который заявил о теплых и дружеских отношениях с покойным.

Харди был участником большого количество юмористических телепередач на британском телевидении. Он также снимался в кино. Зрителям знакомы его роли в фильмах «Переходный возраст», «Черная гадюка 4» и «Отель».

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