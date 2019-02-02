Британский комик Джереми Харди скончался на 58-м году жизни

Лондон, , 01:34 — REGNUM В Великобритании скончался британский комик и писатель Джереми Харди в возрасте 57 лет, сообщает BBC.

Сообщается, что причиной смерти Харди было онкологическое заболевание. В последние минуты жизни рядом с ним находились жена и дочь. Его семье уже высказал соболезнования глава Лейбористской партии Джереми Корбин, который заявил о теплых и дружеских отношениях с покойным.

Харди был участником большого количество юмористических телепередач на британском телевидении. Он также снимался в кино. Зрителям знакомы его роли в фильмах «Переходный возраст», «Черная гадюка 4» и «Отель».