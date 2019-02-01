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Названа десятка самых опасных стран для российских туристов

Общество

Первое место в списке заняла Россия

Москва, 1 февраля 2019, 22:36 — REGNUM  Российский союз туриндустрии (РСТ) составил топ-10 стран по количеству происшествий с российскими туристами за 2018 год, который, как и в предыдущие годы, возглавила Россия. Об этом сообщается 1 февраля в электронной газете РСТ.

Согласно приведённым данным, в России за минувший год погибли 38 путешественников и ещё 70 пострадали.

Лидером среди зарубежных стран традиционно является Таиланд. За год в этой стране погибло пять туристов из России и ещё 13 пострадали. Замыкает первую тройку Грузия, где в прошлом году погиб один российский турист и одиннадцать пострадали.

В десятку антирейтинга вошли также Индия, Турция, Кипр, Индонезия, Италия, Казахстан и Польша.

Сообщается, что наиболее частой причиной гибели отдыхающих становятся ДТП. Всего за год произошло18 аварий с участием российских туристов, в которых погибли 13 человек и 93 человека пострадали. При этом больше всего таких ДТП было зафикисировано в России.

Частой причиной гибели туристов становятся также различные несчастные случаи. В 2018 году по всему миру было зафиксировано 46 таких происшествий с российскими туристами, из них 22 — на территории России.

Имели место и происшествия, связанные с криминалом. В результате таковых никто не погиб, однако четыре российских туриста пострадали. Случаи были зафиксированы в Таиланде, Индии и Индонезии.

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Туризм
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