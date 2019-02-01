Портал госуслуг вновь подвёл родителей новгородских первоклассников

Великий Новгород, , 22:11 — REGNUM Родители новгородских первоклассников в ночь на сегодня, 1 февраля, вновь столкнулись со сложностями при записи своих детей в первые классы школ через интернет-портал государственных услуг. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве образования, в связи с программной ошибкой на портале госуслуг наблюдалось замедление приёма заявлений.

К 4 утра через портал было подано более 2 тыс. заявлений. При этом на телефонную горячую линию министерства образования Новгородской области поступило более 18 тыс. звонков.

Министр образования Новгородской области Павел Татаренко объяснил сложности при записи тем, что на ресурс заходили одновременно тысячи пользователей со всей страны. По его словам, приём заявок частично восстановился после 1:30 1 февраля, а в полном объёме запись восстановили после 2 часов ночи.

«Компания «Ростелеком» перед началом записи подтвердила нам, что было проведено тестирование услуги. Мы делали запрос в компанию по проведению тестирования в открытом режиме, но специалисты компании посчитали, что внутреннего тестирования при полной нагрузке на систему достаточно», — заявил Павел Татаренко.

Он отметил, что в итоге через интернет-портал госуслуг поступило много дублей заявок. В настоящее время в обработке находится 3381 заявка от родителей новгородских первоклассников, из которых 14 были поданы через МФЦ, 445 — непосредственно в школах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2019 года в первые классы школ Новгородской области должны пойти около 7300 детей, из них 3045 — в Великом Новгороде.

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