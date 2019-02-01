В Госдуме изучают возможность поиска взрослых по геолокации гаджетов

Москва, , 21:29 — REGNUM Депутаты Госдумы изучают возможность законодательно закрепить возможность поиска граждан по геоданным их гаджетов, в том числе мобильных телефонов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе интервью телеканалу «Россия-24».

Володин не исключил возможности рассмотрения такой инициативы в связи с обсуждением другого законопроекта, который сейчас рассматривается в Госдуме. Речь идет о законопроекте, который дает доступ к геолокации пропавших детей без решения суда. Он направлен на упрощение поиска пропавших детей. При этом, как выяснилось в ходе рассмотрения инициативы, такие нововведения были бы не лишними и в случае со взрослыми — например, в случае потерявшихся пожилых граждан, ушедших в лес или просто заблудившихся.

«Мы этот вопрос изучаем, и не исключаю, что в ближайшее время мы по нему также примем решение», — отметил Володин.

Между тем, заявил он, необходимо в первую очередь и оперативно принять закон о поиске детей по данным геолокации их гаджетов.

«Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы как можно быстрее закон был принят. Эта инициатива депутатов, которые предложили решение, облегчающее поиск наших детей, надеюсь, спасет тысячи ребятишек. Ведь только в прошлом, в 2018 году, у нас более 3 тысяч детей пропали без вести», — отметил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект, ускоряющий поиск пропавших детей. С принятием закона у правоохранительных органов появятся правовые возможности в случае обращения родителей или иных законных представителей ребенка в экстренном порядке, то есть без предварительного решения суда, попытаться установить его местонахождение на основе геолокационных данных.

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