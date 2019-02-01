Володин заявил о необходимости создания единого регистра пациентов

Москва, , 21:08 — REGNUM В рамках работы над законопроектом о паллиативной помощи депутаты обсудят вопрос создания в РФ единого регистра пациентов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе интервью телеканалу «Россия 24».

Речь идет о единой базе пациентов, которая позволила бы персонифицировано подходить к каждому пациенту и учитывать его особенности, потребности и нужды. О необходимости такого регистра ранее говорили в медицинском и экспертном сообществе.

«Нам такой регистр обязательно необходимо будет создать, и он снимет многие вопросы», — отметил Володин.

Накануне в Госдуме прошло заседание Совета законодателей при спикере Госдумы, в ходе которого депутаты, представители правительства, а также экспертное сообщество и представители некоммерческих организаций обсуждали необходимые поправки в законопроект о паллиативной помощи ко второму чтению. Володин подчеркнул, что закон должен быть принят в таком виде, чтобы он максимально эффективно работал.

«Когда мы говорим об этом законе, у нас есть внутреннее чувство повышенной ответственности, потому что речь идёт о наших бабушках и дедушках, речь идёт о наших близких, тех, кто неизлечимо болен, и нам, конечно, хочется, чтобы этот закон решил проблемы, причём, максимально, чтобы этот закон был работающим, чтобы мы не оказались заложниками подзаконных актов», — подчеркнул Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект о паллиативной помощи в России.