Россия и ОАЭ отменяют визовый режим с 17 февраля

Москва, , 20:49 — REGNUM Соглашение между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами о взаимной отмене виз вступает в силу с 17 февраля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

По условиям договора, граждане России и ОАЭ, являющиеся владельцами всех видов действительных паспортов, имеют право на въезд, пребывание или следование транзитом через территорию другого государства без оформления визы сроком до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

При этом от визовых требований не будут освобождены граждане, прибывающие с целью осуществления трудовой деятельности, обучения или проживания на территории другой страны.

Напомним, соглашение о взаимной отмене визовых требований между правительствами России и ОАЭ было заключено 6 июля 2018 года в Казани.