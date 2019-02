Пресс-центр: Киты и дельфины Арктики под угрозой

Москва, , 20:51 — REGNUM 4 февраля, в понедельник, в пресс-центре REGNUM состоится пресс-конференция, посвященная проблематике сохранения млекопитающих морей арктического региона.

Пресс-конференция приурочена к Международному Дню защиты морских млекопитающих, который пройдет 19 февраля.

Организаторы пресс-конференции — международная ассоциация журналистов-экологов «ЭКО-пресс», российская партия «Зеленые», Общественная палата России. В мероприятии примут участие профильные эксперты Совета Федерации РФ, РАН, Института Экологии моря, представители ведущих независимых экологических организаций.

На конференции состоится презентация норвежско-российского фильма, в котором показано, как китобои скандинавских стран безжалостно уничтожают целые виды китовых.

26 декабря 2018 года Япония заявила о выходе в середине 2019 года из моратория по запрету добычи китовых, объявленного Международной конвенции по регулированию китобойного промысла (International Convention for the Regulation of Whaling, ICRW), а Норвегия собирается в два раза увеличить коммерческую добычу китовых.

Более 80% убитых китов — это беременные самки: после доблестной «добычи» гарпунами, начиненными взрывчаткой, эмбрионы вырезают и выбрасывают в море.

Эти ужасные кадры вы сможете увидеть в фильме, который будет показан в начале пресс-конференции.

Приглашаем всех заинтересованных.

Начало мероприятия: в 16:00, регистрация участников с 15:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

Аккредитация: