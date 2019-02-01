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Телеведущая Скабеева опровергла информацию о своей зарплате в 4 млн рублей

«Ничего общего с реальностью эта информация не имеет»

, 1 февраля 2019, 20:42 — REGNUM  Российская журналистка, ведущая ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева опровергла информацию о том, что её месячный заработок составляет несколько миллионов рублей. Соответствующее заявление Скабеева сделала в интервью порталу Ura.ru.

Ранее в социальных сетях стала распространяться информация о том, что месячная зарплата Скабеевой составляет около 4 млн рублей. Позднее выяснилось, что распространять эту информацию начал Twitter-аккаунт @Fake_MIDRF. Автор этого профиля 31 января опубликовал пост, в котором заявил, со ссылкой на «источники в Останкино», что зарплата Скабеевой составляет 4 млн рублей в месяц.

В интервью порталу Ura.ru Скабеева заявила, что эта информация не соответствует действительности и распространяется в соцсетях без какого-либо подтверждения.

«Ничего общего с реальностью эта информация не имеет. Кто это делает и, главное, зачем все это происходит — очень большой вопрос», — сказала Скабеева.

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