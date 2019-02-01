Пятница, 1 Февраля 2019 года
20:18:51 МСК

Жильцов пострадавшего в Магнитогорске дома шокировало «странное» объявление

Общество

Людей позвали на собрание по проведению капитального ремонта. После разгоревшегося скандала все объявления были сняты

Магнитогорск, Челябинская область, 1 февраля 2019, 20:13 — REGNUM  В Магнитогорске жильцы пострадавшего из-за частичного обрушения дома на проспекте Карла Маркса, 164 шокированы объявлениями с приглашением на общее собрание по проведению капитального ремонта. Объявления были расклеены на подъездах, а собрание должно было состояться 5 февраля, сообщают граждане.

Как видно из фотографий в соцсетях, среди прочих вопросов гражданам предлагали обсудить ремонт кровли, текущий ремонт квартир и т.д. Однако ещё не закончена экспертиза дома. В связи с этим граждане забили тревогу и обратились за разъяснениями к чиновникам.

В администрации Магнитогорска журналистам пояснили, что мэрия не имеет отношения к таким объявлениям. К настоящему времени все они сняты. А решение вопроса о капремонте отложено до окончания экспертизы здания и принятия решения о том, насколько безопасно в нём проживать.

Такая экспертиза будет проведена после окончания демонтажа седьмого и восьмого подъездов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе 6:00 по местному времени 31 декабря в седьмом подъезде 12-подъездной десятиэтажки произошёл взрыв. Погибли 39 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить