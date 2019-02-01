Жильцов пострадавшего в Магнитогорске дома шокировало «странное» объявление

Магнитогорск, Челябинская область, , 20:13 — REGNUM В Магнитогорске жильцы пострадавшего из-за частичного обрушения дома на проспекте Карла Маркса, 164 шокированы объявлениями с приглашением на общее собрание по проведению капитального ремонта. Объявления были расклеены на подъездах, а собрание должно было состояться 5 февраля, сообщают граждане.

Как видно из фотографий в соцсетях, среди прочих вопросов гражданам предлагали обсудить ремонт кровли, текущий ремонт квартир и т.д. Однако ещё не закончена экспертиза дома. В связи с этим граждане забили тревогу и обратились за разъяснениями к чиновникам.

В администрации Магнитогорска журналистам пояснили, что мэрия не имеет отношения к таким объявлениям. К настоящему времени все они сняты. А решение вопроса о капремонте отложено до окончания экспертизы здания и принятия решения о том, насколько безопасно в нём проживать.

Такая экспертиза будет проведена после окончания демонтажа седьмого и восьмого подъездов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе 6:00 по местному времени 31 декабря в седьмом подъезде 12-подъездной десятиэтажки произошёл взрыв. Погибли 39 человек.