Пятница, 1 Февраля 2019 года
20:27:56 МСК

Годовщину присоединения Крыма отметят в Москве фестивалем «Крымская весна»

Общество

Мероприятия пройдут в Москве в середине марта

Годовщину присоединения Крыма отметят в Москве фестивалем «Крымская весна»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мы вместе! 2016

Москва, 1 февраля 2019, 19:46 — REGNUM  В Москве в марте пройдёт фестиваль «Крымская весна», посвящённый пятилетней годовщине воссоединения полуострова с Россией. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба мэра города Сергей Собянина.

Как уточняется, мероприятия в рамках фестиваля будут проходить в российской столице в период с 16 по 18 марта 2019 года.

Всего, как сообщил Собянин, на весь предстоящий год запланировано 12 тематических фестивалей в Москве. Так, с 1 по 10 марта будет проходить «Московская Масленица», с 25 апреля по 5 мая — фестиваль «Пасхальный дар», с 7 по 16 июня — фестиваль исторических реконструкций «Времена и эпохи».

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации после референдума в марте 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с Россией. Референдум стал реакцией на государственный переворот на Украине, произошедший в феврале того же года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Воссоединение Крыма с Россией
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить