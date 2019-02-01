Годовщину присоединения Крыма отметят в Москве фестивалем «Крымская весна»

Москва, , 19:46 — REGNUM В Москве в марте пройдёт фестиваль «Крымская весна», посвящённый пятилетней годовщине воссоединения полуострова с Россией. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба мэра города Сергей Собянина.

Как уточняется, мероприятия в рамках фестиваля будут проходить в российской столице в период с 16 по 18 марта 2019 года.

Всего, как сообщил Собянин, на весь предстоящий год запланировано 12 тематических фестивалей в Москве. Так, с 1 по 10 марта будет проходить «Московская Масленица», с 25 апреля по 5 мая — фестиваль «Пасхальный дар», с 7 по 16 июня — фестиваль исторических реконструкций «Времена и эпохи».

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации после референдума в марте 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с Россией. Референдум стал реакцией на государственный переворот на Украине, произошедший в феврале того же года.