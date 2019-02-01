Скандал в Челябинске: душевнобольной маньяк-убийца работал врачом

Челябинск, , 19:44 — REGNUM В Челябинске разгорается скандал. В одной из городских больниц врачом работал гражданин, который в конце 1990-х убил своего одноклассника, расчленил его тело и выпил кровь, сообщают местные СМИ.

Преступление было совершено в 1998 году. Тогда впоследствии лжеврач был 16-летним подростком. был пойман и отдан под суд. И суд признал его невменяемым и назначил ему принудительное лечение. Около десяти лет он пробыл в в психиатрической лечебнице.

Спустя много лет он устроился на работу в одну и городских больниц. При трудоустройстве предъявил подложные документы, в том числе и диплом о высшем медицинском образовании. Однако через некоторое время обман раскрылся. Гражданин был уволен.

Как же так получилось, что душевнобольной убийца-маньяк сумел устроиться в больницу врачом? Где и кто допустил упущение? Этим вопросом серьёзно озадачились в областном минздраве. Как пояснили в ведомстве корреспонденту ИА REGNUM, просто так покинуть психбольницу пациенты не могут. Такие вопросы решаются комиссией из числа врачей и окончательное решение принимает суд.

В ходе проведённой минздравом проверки выяснилось, что после стационарного гражданин был переведён на принудительное амбулаторное лечение. После этого его поставили на активный диспансерный учет. Все решения об этом принимали суды. А врач-психиатр патронировал молодого человека на дому. Буквально 30 ноября был их последний контакт.

«У пациента все было хорошо, он нормально себя чувствовал. По результатам проверки минздрав не выявил дефектов в работе психоневрологической больницы», — отметили в министерстве.