Суд постановил удалить приложение магазина iHerb из App Store и GooglePlay

Ульяновск, , 19:19 — REGNUM Засвияжский районный суд Ульяновска постановил, что информация, размещенная на сайте онлайн-магазина iHerb, который торгует витаминами, пищевыми добавками и товарами для здоровья, является запрещенной и предписал удалить приложение онлайн-магазина из сервисов App Store иGooglePlay. Решение суда было вынесено сегодня, 1 февраля.

Напомним, что в продукции, которую реализует американский интернет-магазин iHerb, были обнаружены запрещенные законодательством Российской Федерации и ЕАЭС вещества.

Против интернет магазина были поданы два иска. Первый — с требованием блокировки сайта iHerb на период до приведения приведения ассортимента в соответствие с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

Второй иск касался блокировки мобильных приложений iHerb.

18 января суд принял решение по первому иску — внести страницы сайта iHerb, на которых содержится информация о запрещенных в России веществах в единый реестр запрещенных на территории Российской Федерации доменных имён, указателей страниц и сетевых адресов.

Тепепрь было вынесено решение по второму иску, которое предписывает удалить мобильное приложение iHerb из сервисов App Store и GooglePlay.

Стоит отметить, что согласно информации сервиса SimilarWeb, в декабре 2018 года на российскую версию iHerb зашли почти 5 млн раз.