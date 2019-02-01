ВОЗ: Эбола в Конго распространяется через «структуры здравоохранения»

Киншаса, , 19:17 — REGNUM Одним из главных источников распространения лихорадки Эбола в Конго остаются «структуры здравоохранения» — прежде всего, больницы с низким уровнем санитарии и низкой квалификацией сотрудников, 1 февраля передает агентство Reuters.

«Многие люди заразились в этих учреждениях. Если у вас малярия, вы можете быть в том же месте, что и человек с лихорадкой Эбола. У них может не быть врачей, сотрудники не имеют квалификации», — сообщил журналистам представитель ВОЗ Ибраима Сосе Фолл.

По информации ВОЗ, за полгода с начала вспышки заболевания на востоке Конго заразились Эболой не менее 700 человек, более 400 больных лихорадкой погибли. При этом 86% заболевших «находились или работали в медицинском учреждении».

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