Народную дружину Чебоксар поощрят субсидией

Чебоксары, , 19:10 — REGNUM В столице Чувашии добровольной народной дружине выделяют субсидию из муниципального бюджета. На поощрение будет направлено 5 млн рублей. Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В 2019 году общественной организации «Добровольная народная дружина города Чебоксары Чувашской Республики» будет предоставлена за счёт муниципального бюджета 5 млн рублей субсидии.

«На материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников и материальное стимулирование деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории города Чебоксары», — говорится в документе.

В МВД по Чувашии ранее отмечали, что спектр деятельности дружинников «весьма широк — от патрулирования улиц до участия в профилактических рейдах и помощи в обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий». Для участников добровольных народных дружин предусмотрены льготы: в частности, почасовая оплата дежурств, посещение некоторых спортивных комплексов со скидкой, преимущество при поступлении в органы внутренних дел. Год назад в Чебоксарах насчитывалось 135 добровольных дружинников.

По данным полиции, всего в Чувашии действуют 26 народных дружин, в которых насчитывается 440 человек.