Пятница, 1 Февраля 2019 года
19:10:57 МСК

Народную дружину Чебоксар поощрят субсидией

Общество

Выделяется 5 млн рублей

Чебоксары, 1 февраля 2019, 19:10 — REGNUM  В столице Чувашии добровольной народной дружине выделяют субсидию из муниципального бюджета. На поощрение будет направлено 5 млн рублей. Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В 2019 году общественной организации «Добровольная народная дружина города Чебоксары Чувашской Республики» будет предоставлена за счёт муниципального бюджета 5 млн рублей субсидии.

«На материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников и материальное стимулирование деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории города Чебоксары», — говорится в документе.

В МВД по Чувашии ранее отмечали, что спектр деятельности дружинников «весьма широк — от патрулирования улиц до участия в профилактических рейдах и помощи в обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий». Для участников добровольных народных дружин предусмотрены льготы: в частности, почасовая оплата дежурств, посещение некоторых спортивных комплексов со скидкой, преимущество при поступлении в органы внутренних дел. Год назад в Чебоксарах насчитывалось 135 добровольных дружинников.

По данным полиции, всего в Чувашии действуют 26 народных дружин, в которых насчитывается 440 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Волонтерство и добровольчество в РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить