Дуров сообщил о проблемах с обновлением Telegram в AppStore

Москва, , 18:59 — REGNUM У пользователей устройств на базе операционной системы iOS возникли проблемы при обновлении приложения Telegram. Об этом 1 февраля сообщил в своём канале основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, накануне администрация Telegram выпустила четвёртое крупное обновление за последние два месяца. В частности, как сообщил он, разработчики «кардинально улучшили фон чата».

Вместе с тем, пользователям iOS придётся подождать с обновлением, поскольку «в App Store со вчерашнего дня наблюдаются проблемы», отметил Дуров. Он выразил надежду, что проблема будет решена в течение ближайших нескольких часов.

Сообщается, что у пользователей устройств на базе Android проблем с обновлением не наблюдается.