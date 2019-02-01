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Дуров сообщил о проблемах с обновлением Telegram в AppStore

Общество

Проблемы в AppStore наблюдаются второй день, сообщил основатель Telegram

Дуров сообщил о проблемах с обновлением Telegram в AppStore
Дмитрий Новиков © ИА Красная Весна
Telegram

Москва, 1 февраля 2019, 18:59 — REGNUM  У пользователей устройств на базе операционной системы iOS возникли проблемы при обновлении приложения Telegram. Об этом 1 февраля сообщил в своём канале основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, накануне администрация Telegram выпустила четвёртое крупное обновление за последние два месяца. В частности, как сообщил он, разработчики «кардинально улучшили фон чата».

Вместе с тем, пользователям iOS придётся подождать с обновлением, поскольку «в App Store со вчерашнего дня наблюдаются проблемы», отметил Дуров. Он выразил надежду, что проблема будет решена в течение ближайших нескольких часов.

Сообщается, что у пользователей устройств на базе Android проблем с обновлением не наблюдается.

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