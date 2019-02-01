Верховный суд России отклонил жалобу на блокировку Telegram

Москва, , 18:20 — REGNUM Верховный суд России отклонил жалобу пользователей мессенджера Telegram на отказ Мещанского районного суда Москвы в принятии коллективного иска к Федеральной службе безопасности. Об этом собщается 1 февраля на официальном сайте Верховного суда.

«Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», — говорится в карточке производства.

Напомним, исковое заявление в Мещанский суд Москвы подавали 35 пользователей Telegram. В заявлении они просили признать незаконными действия ФСБ России в отношении мессенджера. В мае 2018 года иск был отклонён судом. Истцы обжаловали данное решение в Мосгорсуде, но он также признал действия суда первой инстанции правомочными.

Роскомнадзор до сегодняшнего дня продолжает безуспешные попытки заблокировать Telegram на территории России за отказ администрации мессенджера передавать ФСБ данные о переписке пользователей без решений суда.

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