Депутат Рады Береза, напавший на журналистку Скабееву, опасается Кадырова

Киев, , 18:09 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза заявил, что он серьезно воспринимает предупреждение главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что после нападения на российскую журналистку Ольгу Скабееву, он может получить «звонкую пощечину». Об этом депутат береза заявил сегодня, 1 февраля, в эфире телеканала «Прямой».

"Воспринимаю ли я серьезно эти угрозы? Да, воспринимаю. Понимаю ли я, что Кадыров может нанять каких-то наемников? Да, понимаю. Понимаю ли я, что есть опасность? Да, понимаю», — сказал депутат Береза.

Также он отметил, что украинские правоохранительные органы и спецслужбы к словам Кадырова всерьез не относятся и не стали предоставлять депутату охрану. При этом Береза отметил, что сам о предоставлении ему государственной охраны он просить не будет и продолжит спокойно перемещаться по Киеву как на личном, так и на общественном транспорте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января на российскую журналистку Ольгу Скабееву напали в здании ПАСЕ. Её грубо толкнули и оскорбили редактор украинского издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко и депутат Береза.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что Березе было бы неплохо извиниться перед Скабеевой, а если он этого не сделает, что «найдется истинный мужчина, который влепит звонкую пощечину» депутату Березе.