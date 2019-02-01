В Москве начал действовать запрет на продажу вейпов несовершеннолетним

Москва, , 18:08 — REGNUM В Москве вступил в силу закон о запрете продажи устройств для курения несовершеннолетним. Документ подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным и опубликован 1 февраля на официальном портале правительства Москвы.

Законом предусмотрены административные штрафы в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей для физических лиц. Наказание для должностных лиц предусмотрено от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Родители или опекуны ребёнка будут наказаны за вовлечение в курение — штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

Закон принят на заседании Московской городской думы 30 января. Он дополнил статьёй «Вовлечение несовершеннолетних в процесс использования устройств, имитирующих курение табака» Кодекс города Москвы об административных правонарушениях. При этом вовлечением считается продажа устройства для курения и консультирование по использованию.

«Законопроект конкретизирует устройства: это и «вейпы», и кальяны, и IQOS. Также мы ввели понятие, что это не только те устройства, которые есть сейчас, но и новые, которые могут появиться. Мы конкретизировали жидкости, которые содержатся в устройствах», — пояснила глава комитета по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный закон действует в Московской области.

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