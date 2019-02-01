Седьмой фигурант дела Арашуковых арестован судом

Москва, , 18:07 — REGNUM Басманный суд Москвы вынес решение арестовать на два месяца седьмого фигуранта дела Арашуковых, исполнительного директора «Ессентукигоргаза» Алана Кятова, сообщает 1 февраля РИА Новости.

Алан Кятов арестован в рамках расследования уголовного дела о хищении природного газа на общую сумму 31 млрд рублей в нескольких регионах Северного Кавказа.

Следователи СК России считают Кятова участником преступного сообщества, организовавшего хищения газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в зале заседаний Совета Федерации был задержан сенатор Рауф Арашуков. Ему вменяется участие в преступной группировке, два убийства, давление на свидетеля и хищение газа в особо крупных размерах у ПАО «Газпром».

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