В калужском Обнинске открылась выставка «Отец-Отцовство-Отечество»

Обнинск, Калужская область, , 17:50 — REGNUM В Музее истории города Обнинска Калужской областью сегодня, 1 февраля открылась выставки «Отец-Отцовство-Отечество». Она посвящена предстоящему XIV Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Музей истории города Обнинска, уже шестой год, в рамках православного праздника кино в первом наукограде России проходит выставка репродукций икон и картин, связанная с темой фестиваля. В 2019 году это — «Отец. Отцовство. Отечество».

На выставке представлены разноплановые экспонаты — от «Святой Троицы» Андрея Рублева и драматических библейских событий до трогательных семейных сцен и воодушевляющих образов защитников Отечества. Для выставки отобраны картины и иконы не только отечественных, но и иностранных художников. И это объяснимо, ведь тема отцовства актуальна для всех народов. Вход, на выставку, которую открыли в фойе музея — свободный для всех желающих.

Напомним, тема отцовства не случайно выбрана для кинофестиваля «Встреча». В 2017 году президент России Владимир Путин предложил ближайшие десять лет посвятить детству. В 2018 году православный кинофестиваль на калужской земле начал десятилетний марафон темой семьи. И поскольку традиционно главой семьи является отец, то второй фестиваль кино закономерно посвящен теме отцовства.