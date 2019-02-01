В Воронежской области прокурор лишился работы за нарушение секретности

Борисоглебск, Воронежская область, , 17:48 — REGNUM В Воронежской области Борисоглебский межрайонный прокурор Алексей Митрофанов был уволен за нарушение режима секретности. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Воронежской области Николай Шишкин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алексей Митрофанов был освобожден от должности 10 января приказом Генпрокурора. Причина отставки не называлась.

Ранее Митрофанов фигурировал в истории о расследовании смерти 13-летнего школьника в летнем лагере. В 2015 году мальчик вместе с другими воспитанниками палаточного лагеря на берегу реки Ворона ушёл купаться и утонул. Расследование длилось три года без видимых результатов, пока мать погибшего не обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. По некоторым данным, именно Митрофанов осуществлял надзор за следствием по этому делу.

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