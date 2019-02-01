Пятница, 1 Февраля 2019 года
17:48:06 МСК

«Молодёжка ОНФ» проведет по всей стране акцию «Случайный вальс»

Общество

К 76-летней годовщине победы в Сталинградской битве команда «Молодёжки ОНФ» проведет всероссийскую акцию «Случайный вальс»

Москва, 1 февраля 2019, 17:47 — REGNUM  В субботу, 2 февраля в парках, скверах, на аллеях, бульварах и вокзалах страны будет организован музыкальный флэшмоб, участники которого станцуют вальс. Представители «Молодёжки ОНФ» вместе с профессиональными танцорами будут танцевать под знаменитую мелодию Марка Фрадкина «Случайный вальс» и предлагать прохожим присоединиться к ним.

Композиция выбрана не случайно. Авторы одной из самых душевных песен о войне встретились в разгар боевых сражений. Военкор Евгений Долматовский и композитор Марк Фрадкин, вдохновленные победой в Сталинградской битве, написали песню буквально за одну ночь по дороге на Курскую дугу. Вскоре «Случайный вальс» стал одной из самых популярных песен военного времени.

«Одну из самых ярких и запоминающихся акций мы впервые провели в прошлом году. К «Случайному вальсу» тогда присоединились сотни тысяч людей. Как и 76 лет назад, эта мелодия о желании жить и любить дошла до каждого сердца и отозвалась в нем воспоминаниями о подвиге наших героев», — рассказал Игорь Кастюкевич, руководитель департамента молодёжных проектов ОНФ, член Центрального штаба ОНФ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общероссийский народный фронт
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить