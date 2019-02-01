«Молодёжка ОНФ» проведет по всей стране акцию «Случайный вальс»

Москва, , 17:47 — REGNUM В субботу, 2 февраля в парках, скверах, на аллеях, бульварах и вокзалах страны будет организован музыкальный флэшмоб, участники которого станцуют вальс. Представители «Молодёжки ОНФ» вместе с профессиональными танцорами будут танцевать под знаменитую мелодию Марка Фрадкина «Случайный вальс» и предлагать прохожим присоединиться к ним.

Композиция выбрана не случайно. Авторы одной из самых душевных песен о войне встретились в разгар боевых сражений. Военкор Евгений Долматовский и композитор Марк Фрадкин, вдохновленные победой в Сталинградской битве, написали песню буквально за одну ночь по дороге на Курскую дугу. Вскоре «Случайный вальс» стал одной из самых популярных песен военного времени.

«Одну из самых ярких и запоминающихся акций мы впервые провели в прошлом году. К «Случайному вальсу» тогда присоединились сотни тысяч людей. Как и 76 лет назад, эта мелодия о желании жить и любить дошла до каждого сердца и отозвалась в нем воспоминаниями о подвиге наших героев», — рассказал Игорь Кастюкевич, руководитель департамента молодёжных проектов ОНФ, член Центрального штаба ОНФ.