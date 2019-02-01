Пятница, 1 Февраля 2019 года
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В Симферополе предлагают построить сквер воинской славы

Общество

… в котором могут установить бюст дважды героя Советского Союза Амет-Хана Султану

Симферополь, 1 февраля 2019, 17:45 — REGNUM  В столице Крыма предложили разбить сквер воинской славы. Об этом 1 февраля журналистам сообщил депутат Симферопольского горсовета Валерий Ильичёв.

«Мы предлагаем разбить сквер на территории, прилегающей к бывшему Симферопольскому военному училищу. Мы также предлагаем установить там бюст воздушному асу, дважды герою Советского Союза Амет-Хану Султану, который погиб в этот день в авиакатастрофе», — заявил депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти крымской столицы ранее сообщили, что подыскивают в городе место для установки памятника Амет-Хану Султану.

Читайте ранее в этом сюжете: В Симферополе хотят установить памятник летчику-герою Амет-Хану Султану

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