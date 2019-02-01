Лукашенко раскрыл тайну распада белорусских семей

Минск, , 17:40 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему белорусские жены выгоняют своих мужей из домов. Соответствующее заявление глава Белоруссии сделал сегодня, 1 февраля, заслушивая доклад о перспективах развития национальной системы образования, сообщает БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, трудовая подготовка в белорусских школах крайне низкая и её надо обязательно расширять, так как молодые люди перестали справляться с выполнением элементарных домашних обязанностей.

«Вы посмотрите на наших ребят. Я не знаю, как они женятся. Почему их жёны выгоняют из дома, и семьи рушатся?» — задался вопросом Лукашенко.

И сам же на него ответил. Все это происходит потому, считает президент Белоруссии, что молодые люди совершенно не умет ничего делать по дому.

«Он лампочку не может в люстру завернуть, элементарно починить чайник или кофеварку. Он не может понять, почему она не работает. Не знает, что такое рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими», — утверждает Лукашенко.

Президент отметил, что в былые времена всему этому учили в школе, а теперь не учат. И к молодым женщинам это тоже относится, так как они, по мнению Лукашенко, уже разучились жарить яичницу и пришивать пуговицы.

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