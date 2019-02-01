В Госдуме объяснили отказ в приеме русскоговорящих детей в школу в Якутии

Москва, , 17:12 — REGNUM Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия») считает неверной интерпретацию ситуации с отказом в приеме в школу «Айыы Кыhата» не говорящих на якутском языке детей.

«Получается, будто в Якутии есть национальный конфликт: в школу, где изучают якутский язык, якобы не принимают не говорящих по-якутски детей. На самом же деле, сейчас все обстоит иначе, и такая интерпретация не учитывает реального положения дел», — написал Тумусов в Facebook.

Он указал на то, что в городе не хватает школ, особенно национальных, поэтому родители сами объединялись, и, в частности, именно так и создали «Айыы Кыhата».

«Но вот тут и возникла заминка: школ должны было быть две — национальная и обычная, все по нормативам. Однако обычную обещают построить только к 2020 году, а детям нужно учиться рядом с домом уже сейчас, причем и исключительно русскоязычным — тоже. В национальной школе трудно было обеспечить полноценный учебный процесс сразу на двух языках: ведь русскоязычным детям якутский мог быть не нужен», — отметил депутат.

Тумусов уверен, что конфликт уже разрешен.

«Однако сейчас — подчеркну — конфликт решен: в школе открываются русскоязычные классы, по мере возможности, просто вместимости, туда принимают всех детей — а уже на следующий год должны ввести еще одну школу», — указал он.

Парламентарий подчеркнул отсутствие конфликта.

«Так что не нужно искать национальных конфликтов там, где их нет. Конфликт здесь, к сожалению, типичен для всей страны: речь идет о нехватке мест в школах, что связано с демографической ямой прошедших десятилетий. И нужно решать как раз эту проблему, а не придумывать другие», — заключил Тумусов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, якутская школа «Айыы Кыhата» отказалась принимать русскоязычных детей. По данным портала News.Ykt.Ru, конфликт возник после того, как жители нового микрорайона города узнали о закрытии одной из школ и решили отправить детей в «Айыы Кыhата»

Читайте ранее в этом сюжете: В Якутске русскоязычным ученикам отказали в приеме в школу «Айыы Кыhата»