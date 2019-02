Metro Exodus и Китайский новый год: игровые трейлеры недели

Ирвайн, США, , 17:36 — REGNUM На этой неделе многие студии-разработчики игр на своих YouTube-каналах представили трейлеры своих игровых проектов. Часть из них посвящена релизу новых игр, а часть праздничным внутриигровым ивентам. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку последних игровых трейлеров недели.

Студия 4А Games представила новый трейлер своей игры Metro Exodus. В ролике обозреваются ключевые аспекты проекта для новых игроков. В видео сообщается, что сюжетные события Exodus займут ровно один год, который геймеры будут проживать сезон за сезоном.

Особое внимание в ролике обращено на боевую систему и возможность индивидуализации своего вооружения. Игры выйдет 15 февраля на PC (эксклюзивно для Epic Games Store), PS4 и Xbox One.

Компания-издатель 1С Entertainment выложила новый трейлер Re-Legion. Ролик посвящён релизу игры, которая уже доступна на PC. В Re-Legion геймерам предстоит возглавить собственный религиозный культ.

По сюжету игры в недалёком будущем пророк Элион пытается обратить в свою секту всех жителей огромного мегаполиса. Геймеры будут развивать свой культ и открывать новые возможности для прохождения.

Инди-студия Camel 101 представила трейлер своего психологического хоррора Those Who Remain. Релиз проекта ожидается в течение 2019 года на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Геймерам предстоит попасть в проклятый город, захваченный паранормальными силами. Разработчики обещают нелинейное повествование, сюжет которого будет полностью зависеть от действий игрока.

Также во многих онлайн-проектах начинается празднование Китайского нового года. Так, в честь этого события компания Blizzard Entertainment представила трейлер своего ивента «Лунный новый год» для Overwatch.

В честь этого события многие герои получат новые тематические облики, вдохновлённые китайской культуры. Также в игре появится обновлённая карта «Пусан» для режима «Захват».

В игре League of Legends от Riot Games Китайский новый год стартует в формате «Лунного пира» — особого тематического события. Игроки смогут получать уникальные образы для героев, наборы эмоций, иконок и два образа тотемов.

Также на время действия «Лунного пира» в игру вернется режим «Абсолютно Рандомный Ультра Разрушительный Формат». В нём герои будут сражаться с сильным сокращением перезарядки способностей, бесконечной маной и более быстрым появлением боссов.

