Пятница, 1 Февраля 2019 года
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Голикова заявила о сокращении числа детей-сирот в России

Общество

В госучреждениях сегодня проживают более 73 тысяч сирот, сообщила вице-премьер

Москва, 1 февраля 2019, 16:27 — REGNUM  В России наблюдается тенденция к сокращению числа детей-сирот. Об этом 1 февраля завила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительства по вопросам попечительства в социальной сфере.

По её словам, детей-сирот в России всё чаще усыновляют, а количество постепенно детских домов сокращается.

Точных данных вице-премьер не озвучила, однако сообщила, что на сегодняшний день в государственных учреждениях находятся чуть более 73 тысяч сирот.

По предварительным данным мониторинга, на конец 2018 года в России функционировало 1333 государственных и восемь негосударственных организаций для сирот. Из них 464 организаций — образовательные, 154 — медицинские, 723 — оказывающие социальные услуги.

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Проблема сиротства
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