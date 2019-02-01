Голикова заявила о сокращении числа детей-сирот в России

Москва, , 16:27 — REGNUM В России наблюдается тенденция к сокращению числа детей-сирот. Об этом 1 февраля завила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительства по вопросам попечительства в социальной сфере.

По её словам, детей-сирот в России всё чаще усыновляют, а количество постепенно детских домов сокращается.

Точных данных вице-премьер не озвучила, однако сообщила, что на сегодняшний день в государственных учреждениях находятся чуть более 73 тысяч сирот.

По предварительным данным мониторинга, на конец 2018 года в России функционировало 1333 государственных и восемь негосударственных организаций для сирот. Из них 464 организаций — образовательные, 154 — медицинские, 723 — оказывающие социальные услуги.