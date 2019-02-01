Стокгольмский Burger King высмеял McDonald’s

Стокгольм, , 17:38 — REGNUM В Стокгольме сеть ресторанов быстрого питания Burger King запустила новую линейку бургеров «Не Биг Мак». Таким образом компания высмеяла потерю McDonald’s эксклюзивного права на товарное наименование «Биг Мак» в Европе, сообщает Adweek.

Новая линейка включает несколько блюд, название каждого из которых высмеивает знаменитый бургер конкурента. Среди них — «Как Биг Мак, только действительно большой», «Как Биг Мак, но сочнее и вкуснее», «Что угодно, но не Биг Мак», «Как Биг Мак, но приготовленный на гриле».

«McDonald's проиграла дело такому маленькому игроку — это слишком смешно, чтобы остаться в стороне», — заявил генеральный директор Burger King в Швеции Иво Заковски.

Напомним, в середине января Европейский союз по вопросам интеллектуальной собственности лишил McDonald’s эксклюзивных прав на торговую марку «Биг Мак», так как компания проиграла дело против ирландской сети быстрого питания Supermacʼs. Она не могла открывать рестораны в других странах Евросоюза, потому что McDonald’s настаивал: покупатели будут путать «Биг Мак» и Supermacʼs. Тогда ирландская компания обратилась в суд и выиграла дело.

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