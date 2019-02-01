Kaspersky Lab: Хакеры слили в сеть базу данных со старыми паролями

Москва, , 16:23 — REGNUM База данных с миллиардами паролей пользователей интернета, которую хакеры обнародовали в конце января, не содержит какой-то новой информации и собрана из старых утечек. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает пресс-служба «Лаборатории Касперского».

31 января издание Wired сообщило, что хакеры обнародовали гигантскую базу данных, которая содержит 2,2 млрд уникальных имен пользователей и паролей. Объем базы данных — 845 ГБ и она содержит 25 млрд записей.

В «Лаборатории Касперского» изучили эту базу данных и пришли к выводу, что никакой новой информации она не содержит. По сути база представляет из себя сбору из уже имеющихся в общем доступе более мелких баз данных с именами и паролями пользователей.

Тем не менее в «Лаборатории Касперского» порекомендовали всем, кто использует учетные данные электронной почты для онлайн-активности проверить, не попали ли их имена и пароли в эту базу данных. Для наиболее важных онлайн-ресурсов специалисты в области кибербезопасности советуют сменить пароли и установить двухфакторную аутентификацию.

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