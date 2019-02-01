На перевал Дятлова отправят представителей прокуратуры и МЧС

Москва, , 16:11 — REGNUM Представители прокуратуры, МЧС и специалисты в сфере геодезии и метрологии во второй декаде марта вылетят на перевал Дятлова, где 2 февраля 1959 года погибла группа туристов. Об этом на канале «Эфир» заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Он отметил. что для всех других ведомств сроки проверок закончились, но прокуратуры это не касается. Также теперь прокуратура может в рамках проверок назначать специальные экспертизы.

«Как раз этим сейчас и занимаются наши коллеги из Свердловской области для того, чтобы окончательно установить, что же случилось 60 лет назад на перевале Дятлова», — сказал Куренной.

По его словам, уже проанализировано уголовное дело, которое насчитывает более 400 листов. Также проведены все подготовительные процедуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа, которой руководил студент Уральского политехнического института Игорь Дятлов, погибла 2 февраля 1959 года на перевале недалеко от города Ивделя на Северном Урале. В ней было девять человек.

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