Боевики «Азова»* вернулись в Донбасс

Киев, , 16:55 — REGNUM Боевики неонацистской банды «Азов"* вернулись в зону боевых действий в Донбассе, сообщил 1 февраля официальный сайт бандформирования.

«Бойцы нашего подразделения вернулись на передовые рубежи войны и совместно с побратимами из вооружённых сил Украины выполняют боевые распоряжения в зоне ООС (Операция объединённых сил — ИА REGNUM ) согласно приказам высшего командования», — сказано в сообщении.

Боевики признали, что потеряли троих человек в ДНР во время боёв на мариупольском направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главарь Азова*, депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий заявил, что Крым и Донбасс нужно «вернуть» в течение ближайших пятидесяти лет, иначе там исчезнут все украинцы и «освобождать» будет некого.

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* Организация, деятельность которой запрещена в РФ