Менеджер Sony: игровые облачные сервисы не заменят консоли в ближайшие годы

Токио, , 15:58 — REGNUM Финансовый директор компании Sony Хироки Тотоки заявил, что в ближайшем будущем облачные игровые сервисы не будут представлять опасность для консолей. Об этом 1 февраля сообщил портал Playfront.

Он выступил с таким заявлением во время своего выступлении на конференции, посвященной текущему квартальному отчету. По мнению Тотоки о переходе игровой индустрии к модели облачных сервисов можно будет говорить не ранее, чем через пять лет.

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Напомним, Sony официально запустила в США свой облачный игровой сервис PlayStation Now в январе 2015 года. Сервис является результатом разработок компании Gaikai, которую Sony купила в 2012 году. Сделка обошлась компании в $380 млн.

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