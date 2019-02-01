По 100 тысяч рублей за смену зарабытывал таможенник в Дагестане — СМИ

Махачкала, , 15:55 — REGNUM Обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки утверждено в отношении начальника отделения специальных таможенных процедур Махачкалинского таможенного поста. Дело направлено в суд, обвиняемому грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Напомним, таможенник был задержан в начале ноября 2018 года. Установлено, что обвиняемый потребовал он владельца автомобиля Lexus 55 тысяч рублей за снятие ограничений на транспортное средство и оформление таможенного транзита. В момент передачи денег таможенник был задержан сотрудниками управления ФСБ Дагестана.

Как передаёт телеканал «360», во время допроса одна из сотрудниц таможни призналась, что взятками обвиняемый зарабатывал около 100 тысяч рублей за одну смену.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане расследуется крупное уголовное дело, по которому проходят 14 человек. В их числе руководители и сотрудники таможенного поста города Махачкалы, должностные лица ГИБДД Дагестана, а также иные жители республики.

Как полагает следствие, злоумышленники с 2012 по 2014 год промышляли ввозом в Россию дорогостоящих иномарок и автоприцепов для последующей продажи. Транспортные средства незаконно ставились на госучёт, а размер неуплаченных таможенных платежей составил почти 120 млн рублей. Трое из участников преступной группы в настоящий момент объявлены в международный розыск.

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