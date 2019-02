Skrillex выложил клип саундтрека для игры Kingdom Hearts 3

Вашингтон, , 16:09 — REGNUM Американский музыкант Skrillex вместе с японской исполнительницей Хикару Утада записал официальный саундтрек для игры Kingdom Hearts 3. Клип на песню Face my fears артист выложил на своём YouTube-канале.

Клип представляет собой нарезку игрового процесса и сюжетных катсцен из игры. На них главный герой Сора путешествует по мирам мультфильмов Disney и сражается таинственной «Организацией». Песня Face my fears исполнена в двух вариантах — английском и японском, на своей странице Srkillex опубликовал именно английский вариант. Также эта композиция звучит во вступительном ролике игры.

Напомним, что Skrillex — американский музыкант, диджей и продюсер. Его настоящее имя Сонни Джон Мур. В 2012 году Skrillex попал в топ-10 самых оплачиваемых диджеев мира. Раньше Мур был фронтемон группы From First to Last, а с 2007 года начал сольную карьеру.

Читайте ранее в этом сюжете: В сети набирает популярность видео с незрячим геймером, играющим в GOW